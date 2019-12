La medida que analiza Unión La Calera para quitarle el Chile 4 a la U y Unión Española

Finalmente, la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile determinaron que Universidad de Chile y Unión Española dirimirán el cupo de Chile 4 para la Copa Libertadores, a raíz de su condición de semifinalistas de la Copa Chile. El club desfavorecido, en definitiva, fue La Calera, que terminó cuarto en el Campeonato Nacional y aspiraba a la plaza.

Por eso, el argentino Ricardo Pini, uno de los propietarios del elenco cementero, advirtió en El Mercurio que "por supuesto que recurriremos a las instancias necesarias para revertir esta situación".

Consultado el directivo si evalúan recurrir a la justicia ordinaria o al TAS, Pini sostuvo que "estamos analizando recurrir a lo que usted me dice por este cupo, pero hay que estudiar bien el tema. (Santiago) Wanderers, por ejemplo, amenazó con acudir a dichas instancias y se juntaron todos para ver su tema (del ascenso a Primera División)".

"Vamos a estudiar y recurriremos a todas las instancias, a todas aquellas que nos permiten revertir esta decisión. En el Consejo donde se acordó no jugar más, no se acordó nada definitivo en cuanto la Copa Chile, pero sí se manifestó que se aplicaría el Artículo 80 del reglamento de la Copa Chile", señaló el directivo calerano.

"Se dijo que ese artículo imperaría y este dice que ante la imposibilidad de decretar un campeón y un vicecampeón, se recurrirá a la tabla general del torneo para definir el cupo del Chile 4. La Calera estaba cuarta y no se está respetando esa palabra, se está vulnerando lo que se conversó en ese Consejo, hay un abuso. Esa fue la situación conversada. No me parece justo que se resuelva así, pues quedan seis partidos pendientes de Copa Chile, las semifinales y la final", agregó, finalmente, el argentino Pini.

