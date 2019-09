La lucha de los hinchas de La Calera por su identidad

Unión La Calera despidió a su entrenador, Francisco "Paqui" Meneghini, por el rendimiento deportivo del equipo, que lleva seis partidos sin ganar.

Esta situación se da en el marco de la nula relación entre la administración y la hinchada, que comenzó a divorciarse cuando ocurrió el cambio de emblema del club.

El vocero de la Asociación de los Accionistas Minoritarios de Unión La Calera, Nicolás Chahuán, aseguró que el contexto no mejorará hasta que regresen a la insignia anterior. "No, la relación no va a mejorar hasta que el escudo sea devuelto, porque representa la historia de la institución, para nosotros es muy importante que el patrimonio de la institución se respete".

Mientras que desde la "Banda Cementera", que es la hinchada oficial del cuadro de la quinta región interior, también confirmó que no existe comunicación entre ellos. "La relación es nula, la última reunión que tuvimos fue cuando llegó el Gerente Deportivo, que nos planteó que no tenía idea cuáles eran las intenciones del club en torno al cambio de insignia. Hace tres semanas atrás se lanzó un plan estratégico, cuyo pilar principal es que la insignia se mantiene, que es un cambio de imagen, un cambio corporativo y que se va a manter de aquí en más".

La razón que dan por el cambio del emblema es para desligarse de Sergio Jadue, que fue presidente del club. Sobre esta explicación, Chahuán, la rechazó porque no es el único que ha formado parte de la historia del equipo. "Mira esa es una de las justificaciones más malas que pudieron haber inventado, primero dijeron que el escudo estaba inscrito por un pariente de Sergio Jadue, eso es falso. También que digan que el club quiera desmarcarse de Sergio, él estuvo solo 4 años, mi abuelo fue uno de los fundadores del club, Nicolás Chahuán Názar, cuyo nombre lleva el estadio. Hay una historia que respetar, Sergio pasó cuatro años como dirigente, si es por eso, hay gente que no podría trabajar que hoy trabaja en el club, que trabajó directamente con él en la ANFP. No creo que esa sea una explicación que tenga un asidero real".

La hinacha oficial también mostró su molestia por ese argumento, ya que insisten que hay otras maneras de sacar la imagen de Jadue. "Nos hicieron saber eso, que a nivel Conmebol la imagen que motraba Calera era mala y estaba ensuciada por los hechos de corrupción que están asociados a Sergio Jadue. Nos parece irrisoria esa postura, porque aún trabajan personas vinculadas a Sergio Jadue cuando estuvo en la ANFP. Si ellos quieren erradicar la imagen de Jadue, partamos por cortar los vínculos laborales que hay de los mismos funcionarios y dirigentes del club con la persona ya mencionada".

En la derrota ante Deportes Antofagasta, la fanaticada tomó una particular postura. El vocero de la Asociación de los Accionistas Minoritarios de Unión La Calera, aseguró que hicieron un pedido para no ir al estadio. "Hubo un llamado al que la gente acudió, creemos que no estaban las 1.100 personas que dicen que estaban en el estadio. Regalaron muchas entradas, por lo tanto, la verdad es que la gente no se siente identificada con lo que se está realizando y las protestas y manifestaciones van a continuar hasta que se logre el objetivo que es que se respete el patrimonio de la institución y de la comuna. La dirigencia nos abandonó, abandonó nuestra insignia y nosotros nos debemos hacernos respetar".

La Banda Cementera también es parte de este llamado, aunque confiesan que les duele quedarse afuera. "Ese fue el puntapié inicial para los golpes mediáticos y de presión. El público disminuyó unas dos mil personas de lo que van siempre. La campaña de no entrar al estadio a todos nos duele como hinchas, sobre todo a nosotros que hemos estado cuando el club estaba peleando en tercera, y ahora que lo estamos viendo brillar es totalmente chocante quedarse afuera, pero aún así creemos que esto puede ser el punta pié inicial para que sea la tónica de todos los partidos de Unión La Calera que le restan de local".

Finalmente, sobre la salida del entrenador cementero, Chahuán fue enfático en enrostrar que eso demuestra que no hay un plan futbolístico en el club. "Eso muestra que no hay una política deportiva clara y establecida. Lo único que están haciendo hoy es generar dinero, enriquecerse bajo estas Sociedades Anónimas. No les importa lo deportivo ni la ciudad. Lo lamentamos por Meneghini porque ha conformado un plantel de jugadores importante, ha desarrollado un trabajo que ha tenido a Unión La Calera dando espectáculo, si bien es cierto que ha bajado el rendimiento, pero es parte de los deportistas. Pero para La Calera que estamos acostumbrados los hinchas, nosotros estábamos felices con lo que estaba haciendo".

La hinchada oficial desconfía que el club solamente haya despedido a "Paqui" por razones deportivas, según ellos hay algo más. "Yo creo que son razones inequívocas, son aún muy poco profundas, yo creo que hay mucho más en está en la salida de Paqui. Se ha hablado de un problema de representación de Bragarnik, se ha hablado de cuestiones económicas en torno a la renovación de Paqui. En lo deportivo no teníamos mucho que decir, era la nota alegre que teníamos, porque ha sido un año negro en la historia de Unión La Calera. De la noche a la mañana que haya salido quien ha sido la cara visible de este repunte deportivo, para todos ha sido desconcertante. Hay algo más allá de todo esto. Esta misma semana ya habían presentado el plan estratégico y se realzaba la figura de Paqui como alguien representativo y el incóno del club y ahora lo desvincula".

Paqui siempre fue cercano al hincha, incluso estuvo presente en la Navidad Cementera, donde compartió con la fanaticada. Meneghini siempre estuvo dispuesto a asisitir a los eventos a beneficio, junto con ex jugadores como Luis Hernán Zorrito Salinas.