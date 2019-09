La localía se respeta: Universidad de Chile jugará duelos claves en el Estadio Nacional

El complejo calendario de Universidad de Chile pensando en evitar la lucha por el descenso hace que los azules tomen los resguardos necesarios por su localía.

Pese a que en un momento se especuló que el equipo universitario tendría que trasladarse hasta Concepción a jugar, pues el Estadio Nacional debía entrar en modo preparación por la final de la Copa Libertadores, la directiva ya tiene todo acordado para seguir jugando en Ñuñoa.

De esta forma, los encuentros donde jugarán en Santiago serán el viernes 11 de octubre ante Cobresal por Copa Chile. El jueves 17 del mismo mes ante Deportes Iquique. El lunes 21 frente a Everton de Viña del Mar y el jueves 31 ante O’Higgins de Rancagua.

Solo hay un encuentro que genera dudas en la directiva azul, el compromiso ante la Universidad de Concepción que podría ser el viernes 8 o sábado 9 de noviembre en el Estadio Nacional, pero a falta de confirmación. Lo que es seguro de ese partido es que no será ni en Concepción (no quieren ceder la localía) ni en Rancagua (porque no autorizan el estadio).

En un eventual cambio de sede, el encuentro podría disputarse en Viña del Mar, Valparaíso, Santa Laura o Coquimbo.