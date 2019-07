La inesperada respuesta que dio Roberto Bautista tras instalarse en semifinales de Wimbledon

El tenista español Roberto Bautista sorprendió a muchos entendidos al instalarse en las semifinales de Wimbledon junto a Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, incluso aseguró que fue algo inesperado, a tal punto, que pensaba estar haciendo algo completamente distinto en esta fecha.

Tras vencer al argentino Guido Pella en la ronda de los ocho mejores, aseguró: "Me siento bien; he hecho un gran torneo y tenía un partido muy duro contra un oponente muy difícil de batir. Era una gran oportunidad para los dos de pasar de cuartos en un Grand Slam. Hubo muchas emociones y estoy muy feliz de lo que he conseguido".

Tras ello, un periodista inglés le consultó dónde se veía en esta fecha antes de iniciar el campeonato, y contestó que en su despedida de soltero.

"Tenía planeado en Ibiza; estaba todo preparado, incluso hay seis amigos míos que están ya allí, pero es mejor estar en Londres ahora", lanzó Bautista.