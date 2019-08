La increíble tapada de Armani que salvó a River Plate de la eliminación ante Cruzeiro

Franco Armani salvó a River y de manera espectacular. El golero argentino fue uno de los grandes responsabes en que el conjunto millonario lograra inscribir su nombre en los cuartos de final de Copa Libertadores, dejando en el camino a Cruzeiro.

Si bien la llave terminó 0-0 tras la igualdad sin goles en la ida y en la vuelta, el marcador perfectamente podría haber cambiado en Belo Horizonte, tras una gran acción ofensiva del elenco brasileño que terminó siendo contenida de manera fenomenal por el meta trasandino.

La jugada se dio durante el minuto 15 de partido, y terminó siendo clave en el resultado final del encuentro. Más tarde, River ganaría por 4-2 en los lanzamientos desde los 12 pasos.

Every year Franco Armani makes impossible saves in the Copa Libertadores.



He won games for Nacional when they won the title in 2016 and he won games for River when they won the title in 2018.



In the biggest games he makes the difference.



pic.twitter.com/L8hyARDSZA