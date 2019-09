La historia de Justo Sánchez que se cambió de equipo para homenajear a su hijo fallecido

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) entrega cada temporada los Premios The Best y se incluyeron las historias de los fanáticos del balompié. Este 2019 aparece entre los nominados una particular historia sudamericana.

Es la de Justo Sánchez un hincha uruguayo del Club Atlético Cerro. Este seguidor del conjunto del populoso barrio de Montevideo vivió una gran tristeza cuando en 2016 le avisaron que su hijo Nicolás había tenido un accidente que le costó la vida.

Desde ese momento el padre decidió rendir un homenaje a su hijo, quien era fanático del archirrival Rampla Juniors Fútbol Club. Por esa razón acompaña al conjunto de Nicolás para que esté representado en el estadio y lleva un lienzo en su nombre.