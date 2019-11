La frase que lanzó Pellegrini en su momento más duro al mando del West Ham United

Manuel Pellegrini sacó la voz en su momento más duro desde que es el entrenador del West Ham de Inglaterra. El 'Ingeniero' habló ante los medios en conferencia de prensa antes del trascendental partido que jugará este fin de semana frente a Chelsea, donde dejó en claro que su meta aún es llevar a los 'Hammers' a competiciones europeas.

"Vine aquí para tratar de crecer y dar el siguiente paso con este club. (...) e intentar luchar por un puesto de copas. Esa es mi mentalidad y seguimos siempre con ese pensamiento", dijo el chileno.

"No vine aquí por el dinero ni para tratar de no descender. Para mí, esa no es la forma de trabajar", afirmó el DT que pasó por Villarreal y Real Madrid.

Para superar la crisis, el 'Ingeniero' aseguró que "debemos tratar de recuperar nuestro rendimiento y siempre tener una mentalidad ganadora, una mentalidad ambiciosa".

AS Chile