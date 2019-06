La emotiva historia del hincha que se volvió viral en el duelo entre Chile y Ecuador

Se disputaban los últimos minutos de la victoria de Chile ante Ecuador en Salvador de Bahía por el Grupo C de Copa América. Fue entonces cuando los miles de hinchas nacionales apostados en el estadio comenzaron a entonar el himno chileno.

En aquel momento, la transmisión oficial del encuentro mostró a un hincha chileno que lloraba desconsoladamente al escuchar a sus compatriotas cantar la canción nacional: "vivo aquí, en Salvador de Bahía. Me vine con mi padre cuando tenía apenas 10 años. Es segunda vez que puedo ver a Chile. En 2009 estuve en la derrota 4-2 con Brasil", contó Víctor Pinochet Santana a La Cuarta.

Electricista de profesión, el chileno radicado en Brasil aseveró que: "es muy lindo todo, poder tener un pedacito de mi país aquí en Bahía. Por temas económicos no voy a Chile desde que tenía 18 años. Tantas cosas que se vienen a la cabeza. Alegría, orgullo de ser chileno. Los recuerdos de mi familia, de mis abuelos y tíos. El estar lejos del país es complicado", sostuvo.

Por su parte, en conversación con LUN, el hincha comentó que no podrá acompañar a la Roja en Río de Janeiro: "solo conseguí ir a un partido nomás, acá las entradas son muy caras. Con mi hijo ahorramos un poquito de aquí, de allá y conseguimos dos entradas no más. Me encantaría ir a otro partido, feliz iría a Río de Janeiro, pero hay que conseguir ingresos para traslados, entradas, entonces no es fácil", comentó.