La emotiva arenga de Pablo Guede que dio que hablar en México

Sumamente comentada en México está siendo una particular arenga que dio Pablo Guede durante un partido del equipo que dirige: el Monarcas de Morelia.

La charla motivacional llamó la atención de todos los medios aztecas, por lo peculiar de las palabras del entrenador argentino.

"Ahí afuera tenemos que estar más fuertes que nunca, ante la dificultad, me rebelo, no me desespero, tengo más cabeza, me revelo. ¿Nos meten un gol? Vale, vamos perdiendo. No importa, sabemos que le vamos a dar vuelta el partido y estamos convencidos de la manera en que le vamos a dar vuelta al partido", comenzó diciendo el DT.

En esa línea, añadió que "es un partido para reírse, para disfrutar dentro del juego, para tocar, para que sientan que acá hay un equipo que va a jugar y les va a pintar la cara y si la pierdo les voy a morder los huevos y los voy a matar, eso es lo que tienen que sentir los contrarios. Entonces salgan, diviértanse y ganen el partido, ¿está claro?".