La dura sanción que arriesga Lionel Messi tras sus críticas a la Conmebol

Más de 24 horas han pasado desde que Argentina derrotara a Chile por la definición del tercer puesto de Copa América y por más increíble que parezca, el duelo aún sigue dejando consecuencias, en especial al otro lado de la cordillera.

Esto porque tras sus duras críticas al ser expulsado junto a Gary Medel, el capitán de la albiceleste, Lionel Messi arriesga un duro castigo por parte de la Conmebol. El delantero dijo en zona mixta que: "creo que me pasaron factura por lo que dije el martes (luego de las semifinal ante Brasil). No fui a recibir la medalla por un poco de todo. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo en esta Copa".

Según indica el reglamento de la Conmebol en el artículo siete, incisos B, D y F, Messi podría ser sancionado por: "comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole y también sobre insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la CONMEBOL, sus autoridades, oficiales, etc.".

Tras lo anterior, es que el capitán de los trasandinos podría ser sancionado hasta con dos años de no poder representar a su país y en caso de que la Conmebol decida tomar acciones contra el delantero, este se podría poder gran parte de las Clasificatorias rumbo a Catar 2022, así como también la Copa América 2020, evento que precisamente organizará Argentina en conjunto a Colombia.