La dura respuesta de Conmebol a Lionel Messi: 'En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde'

Tras el intento duelo entre Chile y Argentina que dejó saldo favorable a los transadinos, lo que le valió quedarse con el tercer puesto de la Copa América 2019, Lionel Messi apuntó duros dardos contra la Conmebol por su expulsión ante la Roja, donde se enfrascó en una dura discusión con Gary Medel.

El capitán de los trasandinos acusó: "no fui a la premiación porque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. No tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa", comentó Messi en zona mixta.

Por ello es que durante la noche del sábado, la Conmebol emitió un comunicado que apuntaba directamente al astro trasandino: "en el fútbol a veces se gana y a veces se pierde y un pilar fundamental del Fair Play es aceptar los resultados con lealtad y respeto. Lo mismo va para las decisiones arbitrales, que son humanas y siempre serán perfectibles", sostiene el escrito.

"Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia, donde participaron 12 selecciones, todas en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América", agregaron desde Luque, Paraguay donde se encuentra la sede de la entidad.

Al finalizar, asevera que: "dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y a los cientos de profesionales de la CONMEBOL, institución que desde 2016 viene trabajando incansablemente por transparentar, profesionalizar y desarrollar el fútbol sudamericano".