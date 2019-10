La dura autocrítica de Endler tras la victoria de Chile sobre Uruguay

La capitana de la selección chilena, Christiane Endler, fue sumamente autocrítica tras el triunfo de la Roja femenina ante Uruguay por 3-1 en Rancagua.

Pese a la victoria, la golera comenzó diciendo que "estoy contenta por el triunfo, pero no tanto por cómo jugamos. Nos costó entrar en el partido, comenzamos desconectadas. Dejamos que tomaran el protagonismo y sabíamos que no era nuestro juego. En el segundo tiempo mejoramos mucho y por suerte pudimos ganar. Es importante ganar no jugando bien. Eso te da jerarquía y te ayuda en los momentos difíciles".

En esa línea, la arquera del PSG tuvo palabras sobre la gran cantidad de goles que anotó la escuadra criolla en los dos partidos ante las charrúas.

"Anotar nos estaba costando, en el primer tiempo casi no tuvimos oportunidades, en el segundo tiempo pudimos marcar la diferencia de nuevo y es importante que tomemos ese ritmo y atacar más para tener más oportunidades de gol y las que tengamos concretarlas".

Finalmente, Endler indicó lo que sintió tras no ganar el premio The Best de la FIFA como mejor golera del año. "Hay que pelear (el primer lugar), espero estar allá el próximo año. Voy a trabajar muy duro para seguir creciendo, mejorando y ojalá algún día poder ganarlo. Me quedo con el inmenso cariño de la gente que ha sido increíble", cerró.