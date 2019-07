La dificultades de una campeona del mundo para pagar el cuidado de su hijo

Jessica McDonald, de 31 años, es la única madre entre las futbolistas estadounidenses campeonas del mundo en el torneo disputado en Francia. Pero pese a su condición de jugadora de elite, la desigualdad salarial que sufren las deportistas complica el cuidado de su hijo.

"La mejor manera de describirlo es que requiere mucha resistencia mental. De mi carrera en la liga nacional de fútbol femenino, sólo he jugado una temporada en la que no era madre", dijo al medio Into the gloss.

"Tratar de establecer una rutina es lo más difícil y, como me transfieren mucho, tuve contratar nueve niñeras y cuidado a tiempo completo. El cuidado de niños en particular fue muy difícil, porque es costoso y no nos pagan mucho. Si pongo a mi hijo en una guardería, ese es mi sueldo completo, ¿sabes?”, agregó.

De acuerdo con NPR, los salarios de las jugadoras de la selección estadounidense van desde los US$16.538 a los US$46.200 anuales. Según The New York Times, cada campeona del mundo recibirá US$250.000.

En relación al cuidado de los niños, la cadena CNBC cita una encuesta del sitio care.com que asegura que las familias estadounidenses pueden llegar a gastar hasta el 20 % de sus ingresos en esta materia. En algunos casos, el costo puede llegar a los US$1.800 mensuales.