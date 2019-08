La difícil situación de seleccionada de handball que tuvo que pedir dinero en la calle para viajar

Tras recibir la noticia de que fue preseleccionada en las categorías Sub 19 y Sub 21 para vestir la camiseta de Chile en el balonmano tradicional, Sofía Rojas Mangini se enfrentó a dos sensaciones completamente adversas: felicidad por poder representar al país y angustia por no tener recursos para asistir a los entrenamientos en Santiago.

Al encontrarse sin recursos, decidió salir a las calles de Iquique, su ciudad, para pedir financiamiento. Al respecto, Sofía comentó que "estoy pidiendo colaboración porque yo soy seleccionada de handball playa, pero me acaban de seleccionar en las categorías Sub 19 y Sub 21. Hace pocos meses regresé de un torneo de playa, entonces, mis padres no tienen el dinero suficiente para apoyarme", indicó.

"Es mucha burocracia, piden muchos documentos. Además, deben hacerlo a través de un club y yo estoy sola en Iquique”, enfatizó la deportista sobre la posibilidad de pedir recursos en instituciones deportivas.

Gracias a la noticia, el seremi del Deporte de Tarapacá, Felipe Pérez, se comprometió con la ayuda necesaria para trasladar a Sofía e incluso, Andrónico Luksic publicó a través de su cuenta de Twitter que "Si Sofía Rojas aún necesita ayuda, que cuente conmigo. Le agradezco a quien tenga su contacto que me lo pueda dar".