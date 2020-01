La desafiante frase de Paulo Díaz que llamó la atención en Argentina

Un nuevo impulso ha tenido Paulo Díaz este 2020 en River Plate, debido a que el chileno ha sido titular en los partidos disputados por los millonarios en la Superliga de Argentina durante este año, hecho que lo tiene sumamente motivado.

Al respecto, el defensor nacional habló con la prensa en Ezeiza y se refirió al esquema que está utilizando Marcelo Gallardo en el equipo, el cual le está dando más opciones.

"Es un línea de tres con uno sobrando delante de la línea y los demás están todos en condición de ataque, para llegar con más gente adentro del área. (...) Ya había jugado así con Pablo Guede y en algunos entrenamientos en la Selección con Sampaoli. Conocía este sistema, también jugué de stopper por izquierda y es prácticamente lo mismo", comenzó diciendo Díaz.

En esa línea, el futbolista criollo añadió: "Creo que he ido mejorando. Al principio no me sentía fresco pero con el pasar de los partidos me voy sintiendo mucho mejor. Creo que lo hemos hecho bien, por algo hemos ganando y hemos recibido solamente un gol".

Tras ello, sostuvo sobre su adaptación que "creo que en todo club grande te cuesta y aparte no existía la necesidad de un central ya, entonces esperé el momento, ahora se me está dando y lo estoy aprovechando".

Finalmente Díaz aseguró que son el mejor equipo del país trasandino. "Si mantenemos este nivel, tenemos la posibilidad de ganar todos los partidos y ojalá ganar el campeonato (...) Viendo a los jugadores y el funcionamiento que tenemos, somos el mejor equipo de Argentina. (...) Cada uno pone su parte, los jugadores y el cuerpo técnico, y nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo", cerró.