La defensa de José Letelier: 'Una jugadora recibió mensajes que supuestamente eran de mi esposa'

Las repercusiones por la acusación por parte de la Anjuff y Sifup contra José Letelier, entrenador de la Roja Femenina, por supuestas "actitudes indebidas" contra una de las seleccionadas que dirige, se siguen dando tras varios días movidos en la ANFP.

Mientras desde Quilín salieron al paso de la acusación y confirmaron que se investigará el caso y en la Anjuff pidieron "resguardar la integridad de las involucradas", el involucrado directo de la denuncia, José Letelier, se dio el tiempo para responder a los cuestionamientos.

"Tengo mucha impotencia con lo que está sucediendo. Es una situación que no he generado, me están acusando de algo en lo que no tengo ninguna participación ni ahora ni nunca", partió comentando en conversación con El Mercurio.

Respecto a la situación como tal, Letelier aclaró que: "lo único extraño que ocurrió, creo, porque me enteré cuando llegué a Chile después del Mundial, es que una jugadora me manifestó que recibió unos mensajes de texto que, supuestamente, eran de mi esposa".

"El tema lo abordé de inmediato, me enteré de qué se trataba, de si había algún error o alguna situación que pudiera afectar a mi persona o a la honorabilidad de la jugadora y traté de solucionarlo. Obviamente que pedí las disculpas del caso a la futbolista, por lo que pudiera haberle correspondido si es que el hecho hubiese sido cierto", agregó el entrenador.

Tras la denuncia, Leteliere se mostró afectado por la situación que vive por estos días: "yo no he tenido ningún problema de acoso ni de ningún tipo. No tenido alguna relación de ese tipo. Siempre he sido una persona intachable", agregando además que: "fue un hecho que no condice con las acusaciones que se me están formulando", cerró.