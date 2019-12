La cruda confesión que lanzó Yaya Touré: 'Mi hijo no juego al fútbol por el racismo'

El exmediocampista del Barcelona y el Manchester City, Yaya Touré, sorprendió con una confesión respecto al racismo y que involucra directamente a su hijo.

En entrevista con L'Equipe, el marfileño ni siquiera deja jugar fútbol a su retoño por miedo a lo que pueda escuchar en las canchas de fútbol.

"Mi hijo quiere jugar al fútbol y quiere convertirse en futbolista, pero le dije: 'No, no puedes hacer eso'. Tengo que aceptarlo y me negué a dejarlo jugar al fúbol. ¿Por qué? Por estas cosas", agregó.

Cabe destacar que, durante los últimos meses, Italia se ha visto condenada con múltiples actos de racismo, donde los han sufrido Romelu Lukaku y Mario Balotelli.