La columna de Pedro Ingle: Así le va a ir a Chile frente a Uruguay

Uruguay 2, Chile 2. Aunque no alcanzó a ser publicada, antes del debut predije con precisión absoluta el resultado, los autores de los goles, el minuto en que estos ocurrieron, las tarjetas amarillas y el momento del ingreso de Junior Fernándes.

Para el segundo partido, y de eso quedó registro, predije ganador, diferencia de gol y al autor de uno de los tantos. Pero el fútbol es presente, sé que seré juzgado por lo que pase hoy. Nuevamente convertirá Alexis, pueden firmarlo.

Todos los mentalistas sabemos que en el presente viven, agazapadas como el Tunga González ante la inminencia de un centro llovido, las energías del pasado. A Paulo Coelho le dije esto en una madrugada en Brasil, hace un par de décadas, mientras buscábamos un suministro que no es del caso comentar. Lo que sucedió está a la vista. Él hizo de la frase alquimia y se quedó con el dinero. Yo me quedé con la sabiduría. Como no soy rencoroso, no celebré cuando Cecilia Bolocco lo dejó. Ni siquiera le envié a ella todas las fotos íntimas de él que tenía. Así de noble soy.

Pero a lo que iba: el pasado se nos aparece frente a los ojos como la mixtura perfecta del penal de Caszely y el palo de Pinilla. Estoy pensando en Pancha Lara y su CTM histórico, y no hay que ser sicomago y vivir en París para entenderlo: Chile debe convertir un penal hoy. Es la forma de romper el karma. Lo debe patear Alexis, porque es tocopillano, tierra de sicomagos, y debe abrazar a Mauricio Isla en primer lugar en la celebración, porque fue el Huaso el que rompió la inercia esa helada noche de 2015, contra esos mismos rivales.

Despejada la fase de grupos me concentraré en los cuartos de final. Todos podemos colaborar en eso. Invito a la ciudadanía a dar vuelta las cintas de Lucho Barrios, hay una canción en la que se escucha que el ceviche es magnífico. Pido encarecidamente que se reciclen novelas de Vargas Llosa para transformarlas en papel ecológico y que reserven el mejor pisco chileno para la instancia decisiva. No nos sobra nada.