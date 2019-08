La cláusula que hace imposible la continuidad de Leonardo Fernández en la U

A Leo Fernández le bastaron 23 minutos ante Unión La Calera y media hora frente a la Universidad Católica para meterse en el bolsillo a los hinchas de la Universidad de Chile, quienes tras el "clásico universitario" le exigieron a Hernán Caputto titularidad para el "charrúa".

El desplante del joven de 20 años y la alegría que ha mostrado en sus primeras semanas en Chile tienen a todos enomarados en el Centro Deportivo Azul (CDA), y para colmo, en cancha demuestra que es un jugador que no le pesa la camiseta.

Pero ese entusiasmo le durará poco a los azules, más sabiendo que solo tendrá un paso por La Cisterna hasta diciembre del presente año. Su pase pertenece al Tigres de México y en el cuadro de Eduardo Vargas tasaron en US$ 8 millones la carta de Fernandez, cifra imposible para las arcas universitarias.

Por lo mismo es que tras el encuentro ante la UC, en la dirigencia azul bajaron los brazos y llamaron a "disfurtar" del volante: "eso no depende de nosotros (su continuidad). Si hay una gestión que podemos hacer, lo vamos a buscar. Pero ese caso es muy difícil. Haremos todo lo que sea humanamente ejecutable. Pero lo importante es disfrutarlo ahora", comentó Rodrigo Goldberg.

En paralelo, Fernández no hace otra cosa que no sea disfrutar de los universitarios: "nunca me había tocado jugar con tanto público a favor. Sí en contra, pero no a favor. Fue divino. Creo que no me voy a olvidar nunca de esto, como todas las primeras veces. Esto me quedará en el recuerdo", dijo el uruguayo tras el compromiso.