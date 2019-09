Khabib Nurmagomedov sigue invicto al derrotar a Dustin Poirier en el UFC 242

El ruso Khabib Nurmagomedov derrotó por sumisión al estadounidense Dustin Poirier, en el esperado evento UFC 242. Así, revalidó su título peso ligero y sigue invicto en el octágono.

Khabib volvía a pelear tras casi un año de su polémico último combate, en donde se enfrentó con Conor McGregor en Las Vegas. Duelo que terminó con el ruso suspendido.

La pelea tuvo 2 intensos asaltos en donde el ruso logró imponerse y obligó al estadounidense a rendirse a los dos minutos y seis segundos del tercer round.

Así, Nurmagomedov suma 12 victorias al hilo en la UFC y 28 combates invicto en el deporte de artes marciales mixtas.

Aaand Still.... 🏆 2️⃣8️⃣-0️⃣



Khabib successfully defends his title in Abu Dhabi 🇦🇪#UFC242 results: Khabib Nurmagomedov def. Dustin Poirier via submission (rear-naked choke) – Round 3, 2:06.



Khabib is now on a 12-Fight win streak inside the UFC octagon.pic.twitter.com/JepUV39G9B