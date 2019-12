Keylor Navas quedó encantado con el juego de Christiane Endler: 'Excelente, le doy un diez'

Christiane Endler, arquera de la selección chilena vive un dulce presente en el fútbol francés defendiendo la camiseta del PSG.

La golera compartió en un video del club con Keylor Navas y analizaron sus jugadas custodiando los arcos del equipo francés. En ellos, Endler aplaudió el juego del portero costarricense. "Me encanta su agilidad, la rapidez con la que se mueve y su reacción. Es un portero que está viviendo mucho el partido y siempre está atento a lo que va a pasar. Esa rapidez con la que actúa me encanta".

Sobre su presente, Endler aseguró que es un orgullo poder tener la posibilidad de jugar en un club tan grande. "Para mí es un honor estar acá, sobre todo porque vengo de lejos y es más difícil que te vean los grandes clubes. Es un sueño cumplido estar en uno de los mejores equipos del mundo".

Navas en tanto quedó sorprendido por el buen nivel que presentó Endler a lo largo de la temporada mientras veía el compacto. "Oh que buena, muy bien. Me gustó mucho que aguantó en esa jugada, que no se tiró hacia el costado. Ella aguanta bien en los tiempos y eso lo hace con facilidad. Lo hizo excelente, muy bien. Excelente, le doy un 10".