Kevin Durant sobre su lesión en finales de la NBA: 'Voy a volver a jugar, eso es lo que importa'

Kevin Durant tuvo una horrible lesión en el tendón de Aquiles del pie derecho durante las Finales de la NBA, en donde Golden State Warriors se enfrentó a los Toronto Raptors. Incluso, las cámaras de ESPN captaron el momento en donde se produce la rotura del tendón.

Kevin Durant appears to aggravate his calf injury and heads to the locker room early in the second quarter. pic.twitter.com/VXu3SmTS8Y