Karen Araya no se sumó a sus compañeras y salió en defensa del DT José Letelier

Tras las críticas recibidas por Christiane Endler y María José Rojas, el DT de la selección chilena femenina, José Letelier, contó con un inesperado apoyo por parte de otra de las jugadoras que dirige, Karen Araya.

La mediocampista salió en defensa del estratego y aseguró que todo pudo haber cambiado en caso.

Al respecto, Araya comenzó diciendo que "si hubiésemos hecho el tercer gol ¿estaríamos diciendo esto? No porque la pelota no fue un centímetro más abajo (en el penal) vamos a echar al técnico. Puedo estar de acuerdo o no con las chicas, pero es mi forma de pensar. Si hubiésemos hecho el tercer gol todos estarían alabando a José (Letelier)", recogió AS Chile.

En esa línea, agregó: "Creo que esta muy reciente la eliminación y algunas jugadoras tienen rabia. Una jugadora no puede pedir explicaciones sobre por qué no juega o por qué es suplente. Yo no conozco a ningún entrenador que lo haga. No conozco ningún entrenador que tenga que dar explicaciones a las jugadoras sobre por qué no juegan. El que sabe y toma las decisiones es él", agregó.

Finalmente, fue categórico sobre la posible continuidad de Letelier. "Si él se siente capacitado para seguir, está perfecto. Es el entrenador que más nos conoce. Puede cometer errores como cualquiera y está bien. Y quizás él no lo ve como un error. Si él cree que las jugadoras que empezaron o terminaron jugando eran las correctas, está perfecto. Yo no lo juzgaría por eso", cerró.