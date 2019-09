Jürgen Klopp reveló descontrolado festejo tras ganar la Bundesliga del 2011 con el Borussia Dortmund

Mucha estima le tienen en el Borussia a Jürgen Klopp, liderando la escuadra que se coronó campeona de la Bundesliga el año 2011 y llegaron a ser finalistas de la Champions League el año 2013, cayendo en un increíble partido ante el Bayern Munich por 2 goles a 1.

En un documental sobre el Borussia Dortmund estrenado en Amazon Prime, el actual entrenador del Liverpool reveló exclusivos detalles de la celebración posterior al campeonato local ganado.

"No recuerdo nada que tenga sentido. No estoy seguro de si alguna vez se lo conté a alguien. De hecho, me desperté en un camión dentro de un garaje. Solo. Lo recuerdo, pero no tengo idea de las horas previas", aseguró.

Y no termina acá: "Me desperté, salí del camión y me encontré en una gran sala de fábrica. Luego crucé el patio y vi la silueta de un hombre. Así que silbé, porque puedo silbar bastante fuerte y noté que la silueta se frenó un poco. Así que esperé y vi a Aki Watzke, (CEO de Borussia Dortmund). Así que Aki y yo éramos la únicas personas en este enorme patio", indicó.

"Aki detuvo un viejo camión Mercedes en el camino. Era un tipo turco en una camioneta. Aki le dijo: 'llévanos al Italiano'. 'No, no te llevaré allí', respondió; entonces, Aki mete la mano en su bolsillo y encuentra 200 euros y le dice: 'lo harás'. Él ve el dinero y le contesta 'ok'".

La historia termina con Klopp en el asiento de atrás del coche tratando de dormir, "pero seguía escuchando 'cluck, cluck, cluck'. Pensé que lo había soñado, pero no. El baúl estaba lleno de pollos", finalizó.