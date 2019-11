Jugadoras determinan su postura: No se puede retomar el campeonato femenino adulto

La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) realizó una asamblea extraordinarioa donde estuvieron las capitanas y delegadas de cada club, para buscar una postura en común para entregársela a la ANFP, sobre el reinicio o suspensión del campeonato adulto.

En esta reunión se analizó los pro y los contras de seguir con el torneo, donde se tuvo en cuenta que hay que entregar cupos para la Copa Libertadores Femenina que se realizará en Santiago el próximo año, pero también la contingencia que viven los equipos tanto de primera como segunda división, que en su mayoría no han podido entrenar desde que comenzó el estallido social.

A través de sus redes sociales, la Anjuff sacó un comunicado señalando la decisión que tomaron en conjunto. "Se ha tomado la determinación que hoy no podemos continuar con el Campeonato Nacional Femenino ANFP 2019, ya que no existen las condiciones para desempeñar un torneo de esta índole de manera óptima, resguardando la seguridad, el bienestar físico y mental, y respetando la justicia deportiva".

Además, el gremio de las futbolistas aseguraron que por lo menos, durante este mes, no se puede volver a la actividad. "Esto no quiere decir que como jugadoras no queramos jugar, no obstante, coincidimos en que la condición no profesional de nuestra rama, en la situación país que nos encontramos, hace que existan serias desventajas que condicionan el desarrollo justo del torneo. Lo mínimo que podemos hacer por nuestras compañeras es comprender que no podemos iniciar la competencia al día de hoy y, por lo menos, durante este mes".

Finalmente, las jugadoras empatizaron con las movilizaciones sociales que han estado ocurriendo en el país. "El contexto social no nos es indiferente, como gremio creemos que el fútbol femenino tampoco está para fiestas", sentenciaron.