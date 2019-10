Jugadoras de la selección chilena de balón playa femenino adhirieron a las manifestaciones

Mariana Santa María, jugadora de la selección femenina chilena de balonmano playa salió junto a sus compañeras a protestar por las condiciones con las que cuenta su deporte.

La deportista en conversación con ADN Deportes aseguró que reciben un escaso aporte económico. "Nuestra federación no siempre tiene recursos para apoyarlos. Hacen malabares. Nuestro cuerpo técnico trabaja por amor al arte y las familias nos ayudan con todo el cariño".

Santa María aseguró que por escada disponibilidad para entrenar, se quedan hasta altas horas de la noche. "Entrenamos en el CAR, pero compartimos con el voley playa, ahora entrenamos hasta las 10 de la noche".

Además, confesó que las seleccionadas que no son de Santiago deben costear sus pasajes para poder entrenar y competir. "Somos 15 niñas, hay de Arica, Iquique y Antofagasta. Nos juntamos una vez al mes, tienen que viajar y se lo costean ellas. Son gastos comunes de nosotros. No hay clubes ni ligas, porque no hay donde practicar este deporte".



