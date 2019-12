Jugador de los Sacramentos Kings inventó una extraña jugada en la NBA

Los Charlotte Hornets superaron 110-102 a los Sacramento Kings en la NBA; sin embargo, lo que protagonizó De’Aaron Fox se llevó todas las miradas del partido.

El base volvía de una lesión que lo tuvo sin jugar por 17 partidos y llegó con una particular jugada, cuando Devonte’ Graham amagó para encestar, el base que quería taponarlo, pasó por arriba de él y le robó el balón con el pie.

Al robarle el balón con el pie y tratar de seguir jugando, el árbitro no aceptó la extraña jugada y la cobraron como falta. Así, la derrota de los Kings los posicionó en octavo lugar de la Conferencia del Oeste.

In his first game back from a Grade 3 Ankle Sprain, De'Aaron Fox jumps completely over the top of Devonte' Graham pic.twitter.com/C8nCLq9iIk