Jugador de Curicó Unido salió en defensa de Francisco Gilabert

Con polémica terminó el primer partido de la jornada 17 del fútbol chileno. Curicó Unido derrotó en un partidazo a la Universidad de Concepción, quienes lejos de irse tranquilos con la derrota, apuntaron sus dardos contra el juez Francisco Gilabert, quien habría tratado de "negro feo" al uruguayo Alexis Rolín.

Con el paso de los minutos la situación no se calmó y las reacciones en el camarín del 'campanil' no se hicieron esperar, donde todo el plantel y cuerpo técnico del cuadro universitario se cuadró con el 'charrúa', algo que no hicieron en la vereda de al frente.

Esto porque el defensor Mario Parra, quien estuvo involucrado en la jugada, reveló lo que verdaderamente habría dicho el juez: "lo que logré escuchar yo, porque yo era la marca, que Gilabert le dice 'no me hables feo' o 'no me mires feo', algo así".

"Obviamente, por la situación que están viviendo, tergiversó todo y por el ruido que había en el estadio, quizás escuchó lo último. Después salió hablando, porque también uno está con la adrenalina a cien, pero yo que lo estaba marcando escuché que Gilabert le dice 'no me hables feo'", agregó el defensor tortero.

Por su parte, el juez se retiró del Bicentenario La Granja sin emitir declaraciones.