Juan Tagle indicó que se sienten afectados por el choque del Torneo Nacional con fecha FIFA

Con información de Juan Vera Valdés

Luego de salir de una reunión con la ANFP, el presidente de los Cruzados, Juan Tagle, se mostró desilucionado por la imposiblidad de reprogramar la fecha 24 del Torneo Nacional que choca con fecha FIFA en donde la selección chilena viajará a España para sus amistosos.

Al respecto, Juan Tagle indicó que "manifestamos nuestra posición, seguimos estando en desacuerdo con el hecho que se haya programado una fecha del torneo Nacional en simultáneo con una fecha FIFA. Estamos tratando de hacer memoria, creo que hace muchos años que no se hacía algo así. Con Copa Chile teníamos claridad absoluta, pero yo no tengo recuerdo de que se haya programado una fecha del torneo con fecha FIFA".

"El directorio nos ha señalado que esta es una situación extraordinaria y que habría una imposibilidad absoluta de reprogramar por múltiples razones que afectan en cada de las otras semanas posibles", señaló.

Además, el presidente de la Universidad Católica mencionó que "a nosotros nos parece que se está afectando a la competitividad del torneo porque somos los únicos equipos que tiene dos jugadores titulares que estarían perdiéndose un partido o una fecha del torneo nacional y no solo eso, estarían llegando el día jueves 17 para jugar el domingo en la mañana contra Colo Colo lo que aumenta el riesgo de desgaste pero también la posibilidad de que lleguen con alguna lesión y nosotros todavía estamos jugándonos todo, no nos sentimos ni por cerca campeones. Nos sentimos perjudicados, no han dado las explicaciones, nos han dicho que no es posible así que por ahora la situación es esa".

Desde la ANFP indicaron que esta noticia fue comunicada en el mes de julio, a lo que Tagle reconoció que "nosotros debimos haber reclamado antes, es verdad, pero ya hace un tiempo se sostenían conversaciones donde mencionábamos nuestra disconformidad al respecto. Podemos hacer una autocrítica, pero no tiene efecto frente a la situación que estamos.”