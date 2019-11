Juan Román Riquelme se postulará para ser vicepresidente segundo de Boca Juniors

Juan Román Riquelme decidió que participará de las elecciones que se realizarán este 8 de diciembre, para integrar el directorio de Boca Juniors.

El ex futbolista argentino se candidatea como vicepresidente segundo en la lista que tiene como opción a presidente a Jorge Amor Ameal y como vicepresidente a Mario Pergolini, así lo confirmó el ex delantero a Fox Sports. "Tomé una decisión. Como pedí que vayan todos juntos, hoy era mi obligación contar la decisión. Estoy agradecido al oficialismo porque intentó convencerme, pero tomé esta decisión y quiero que el hincha de Boca lo sepa por mí. Me siento contento, tengo la posibilidad de volver a mi club, a mi casa y estoy contento".

Estaba programado para el 12 de diciembre la despedida de Riquelme, sin embargo el ex 10 de los xeneizes decidió postergarla por las elecciones. "El tema del partido va a tener que esperar. Esa es la verdad. Primero creo que es lo normal. Mi partido tiene que ser algo divertido, una fiesta y no me parece que esté bien que se haga cuando hay unas elecciones, porque lo más importante es mi club, ni mi fiesta ni mi partido".

Riquelme explicó que si ganan, él va a ser el que tome las decisiones futbolísticas. "Voy a hacerme cargo del fútbol. Pero hoy no estoy preparado para ser presidente. Ya volver al club y a mi casa es maravilloso".

En ese sentido, el argentino bromeó sobre los refuerzos que espera traer para Boca. "(Kylian) Mbappé, (Lionel) Messi y Cristiano Ronaldo. Me dijeron que hay plata, yo voy a soñar. Después vamos a ver", sentenció.