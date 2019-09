Juan Rodrigo Rojas sobre el presente de la U: 'Siempre voy a querer que le vaya bien'

Juan Rodrigo Rojas, volante de Olimpia de Paraguay vistió la camiseta de Universidad de Chile hace algunas temporadas.

El seleccionado paraguayo conversó con Diario AS y señaló que pese a que el momento de los azules no es positivo, espera que puedan levantar. "Realmente no está pasando un buen momento y uno siempre quiere que a los clubes por donde ha pasado les vaya bien. Es un equipo muy grande al que siempre sigo y quiero que le vaya bien".

Sobre su presente, Rojas contó que ha tenido una gran experiencia en el fútbol paraguayo. "Vengo de ser campeón en Olimpia, estoy pasando un momento muy lindo. Hice un cambio muy complicado porque estuve cuatro años en Cerro Porteño como capitán y pasé directamente a Olimpia. Estoy disfrutando de eso y no tengo en la mente cambiar de equipo en un corto plazo".

