Juan Quintero a autoridades de Colombia: 'Tengo el derecho como hijo, a saber qué pasó con mi padre'

Perdió a su padre cuando tenía dos años de vida en 1995. Jaime Quintero desapareció en Antioquia y 24 años después el futbolista Juan Fernando Quintero expresó a las autoridades de Colombia que desea conocer lo que sucedió con su progenitor, el mismo día del nombramiento de Enrique Zapateiro como comandante general del ejército.

La versión de los tíos de Juan Fernando es que Zapateiro, quien era capitán en esa época, envió a Jaime de regreso Medellín después de tener un altercado con él en el municipio de Carepa donde prestaba servicio militar. Ese día el padre del jugador del Club Atlético River Plate y de la Selección de Colombia desapareció para siempre.

La tía del futbolista, Silvia Quintero, dijo a Caracol Televisión que "estamos exigiéndole al Ejército Nacional de Colombia que nos digan qué hicieron con Jaime". Zapateiro asumió como nuevo jefe militar en reemplazo de Nicacio Martínez, quien está cuestionado por un artículo del The New York Times que lo vincula con la muerte de civiles.

Ante el nombramiento de Zapateiro el futbolista colombiano utilizó Twitter para comentar la noticia que predomina en los medios del país sudamericano. "No me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército (...) Pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto. Y saber qué pasó", escribió Quintero.

"Tengo el derecho como hijo, al saber qué pasó con mi padre y eso él lo que quiero saber, por qué he sufrido y he visto mi familia sufrir problemas sociológicos y mentales y la ausencia de mi papá siempre, está el vacío y lo siento a diario... solo quiero saber que paso", agregó el volante colombiano en la red social.

A través de un comunicado el ejército colombiano asegura que el comandante fue absuelto por un tribunal en marzo de 2001 y precisó que "no existe prueba de responsabilidad contra el capitán comandante", además de que "lamenta profundamente el hecho victimizante sufrido por la familia Quintero Cano".