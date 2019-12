Juan Leiva aclaró los rumores de su traspaso a Universidad Católica

El delantero de Deportes Unión La Calera, Juan Leiva, conversó en exclusiva con ADN sobre sus inicios en el fútbol y aclaró los rumores de su posible traspaso a Universidad Católica, el actual campeón del fútbol chileno.

Sobre sus inicios, Leiva indicó que "al principio en la U empiezo jugando harto, luego me tocó más estar afuera que jugando y cuesta mucho mantener un año regular. En Audax fue similar, el primer campeonato jugué todos los partidos, clasificamos a sudamericana, pero luego por otras cosas pasé a ser alternativa. Obviamente soy agradecido de todas las oportunidades pero nunca me sentí a gusto".

"Venir a Calera fue la mejor decisión que pude haber tomado, yo llegué por Paqui, porque nos conocíamos de antes, él conocía mis cualidades y me trae por acá. Me traen a un puesto que me acomoda mucho más que es el medio. Ahí desarrollé más mis habilidades para correr y tener más el balón en los pies", indicó.

Frente al posibilidad de irse a Universidad Católica, Juan Leiva aclaró que "me renovaron por tres años de contrato y la verdad estoy muy feliz, estoy preparado para los siguientes desafíos, acá o en otro lado. Nadie aún se ha comunicado conmigo desde Universidad Católica, obviamente me gustaría, es el actual campeón, viene haciendo las cosas bien hace tiempo y a cualquier jugador eso le seduce. Ahora con ganas de que el próximo año sea mejor que este", concluyó.