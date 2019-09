Juan José Ribera sobre la expulsión de Labrín: 'Estuvimos revisando las imágenes y no sé que hizo'

Colo Colo impuso sus términos en La Florida derrotando por 4-2 al Audax Italiano en el césped sintético del estadio Bicentenario del sector sur de Santiago, encuentro que estuvo marcado por la pelea que protagonizaron los jugadores de ambos equipos.

Tras la derrota, el entrenador de Audax, Juan José Ribera comentó que: "no hicimos un buen partido, fuimos poco sólidos y no lo hicimos ante un equipo grande como Colo Colo. Ellos, no con mucho, nos generaron daño por el lado de (Pablo) Mouche. Ellos se quedan con un partido que lo ganaron bien", partió comentando.

Respecto a la expulsión de Carlos Labrín, Ribera sostuvo que: "la expulsión de Carlos (Labrín), estuvimos revisando las imágenes y no sé que hizo, hay que revisar bien todavía", comentó.

"Yo veo que (Brayan) Cortes transitó mucho la cancha, se generó un conato, los arbitros toman sus decisiones, a veces aciertan y otras no, en general tengo buena relación con los árbitros, pero no pasó por eso el partido", agregó el entrenador.

Al finalizar, aseveró los objetivos de Audax para lo que resta de campeonato: "nos hicieron cuatro goles, no estamos acostumbrados a eso, después salir a buscarlo con 10, asi qué era muy difícil. Ahora a cargar pilas porque se viene un cierre de torneo muy duro".