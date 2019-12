Juan Fuentes por llegada de Mascherano a Estuidantes de La Plata: 'Me acercaré a pedirle consejos'

Juan Fuentes atraviesa un dulce momento en el fútbol argentino, pues el chileno agarró camiseta de titular en Estudiantes de La Plata.

En conversación con AS Chile, el jugador formado en O’Higgins valoró el apoyo que ha recibido de otro compatriota, Gonzalo Jara. "Tenerlo de compañero es muy bueno, uno siempre lo miraba en la selección y como persona es impresionante, me ayuda mucho. Cuando recién llegué me pasaba a buscar para ver el tema de mi arriendo y en general para todo lo que necesitaba".

Por la inminente llegada de Javier Mascherano al equipo, Fuentes aseguró que esperará poder aprender mucho de él. "Va a llegar un jugador importante a nivel mundial y espero disfrutarlo, seguramente me acercaré a pedirle consejos para aprender y creo que su presencia nos servirá mucho a todos".

Sobre una eventual convocatoria a la selección chilena, Fuentes confesó que sueña con jugar por la "Roja". "Trabajo día a día para consagrarme. Me ilusiono con la Roja, porque agarré regularidad en una liga muy competitiva".