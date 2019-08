Juan Cristóbal Guarello y la victoria de Colo Colo: 'Sigue dependiendo de Paredes y Valdés'

Colo Colo venció por 1-0 a Unión Española, en la apertura de la cuarta fecha de la segunda rueda. Los albos ganaron con gol de Esteban Paredes.

Tras la victoria, el tenor Juan Cristóbal Guarello analizó la victoria del Cacique y destacó algunas figuras. "Las piezas claves son las de siempre, las de cinco años atrás, fue muy importante lo de Valdés en la generación de juego y tan o más importante Paredes en la definición que se topó con el Mono Sánchez que hizo un gran partido".

Además, Guarello se centró en el rendimiento del "Tanque" que anotó el único gol del partido, sumó su gol 214 y quedó a uno de Francisco "Chamaco" Valdés. "Lo de Paredes es su mejor presentación en mucho tiempo, demuestra también por qué le ganó el puesto a Vilches y Parraguez. El problema de fondo es que Colo Colo no puede pensar que Paredes le va a dar el campeonato".

Sin embargo, para el tenor no fue un partido perfecto del elenco albo, porque a pesar de la victoria, Unión Española se creó un par de ocasiones que pudieron ser el empate. "Necesitaba los puntos, Colo Colo jugó mejor que Unión, tranformó su arquero en figura, no hizo un partido deslumbrante, pasó un par de sustos grandes".

Finalmente, Guarello analizó la expulsión de Yulián Mejía y consideró que fue un error de Julio Bascuñán. "La expulsión de Mejía me parece un error gigante, nos pareció que no era para roja, un árbitro cuando expulsa conoce más o menos a los jugadores, Mejía no es de los jugadores que te pegan una patada maletera. La tarjeta hasta puede ser anulado desde el tribunal", sentenció.