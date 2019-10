Juan Cristóbal Guarello y la lesión de Paredes: 'La decisión de volver a la cancha fue fatal'

Colo Colo aseguró su nombre en las semifinales de Copa Chile tras vencer en los descuentos a Everton, sumando un resultado global de 4-2 con lo que esperan a Unión La Calera o Universidad Católica en la siguiente fase del torneo.

En ello, Esteban Paredes se lesionó una de sus rodillas, situación que fue analizada por Juan Cristóbal Guarello: "lo de Paredes atentos porque él se lesiona cuando traba esa palota saliendo del área, sale de la cancha y vuelve y cuando pica a esa pelota yo creo que la decisión de volver a la cancha fue fatal, porque si se retiraba no hubiera forzado la rodilla", comentó.

"Estaba tan mal que no le dio para patear el penal. Además, algo que no se vio en la TV, es que cuando se reanuda el partido ya estaba camino al túnel, hizo el gol Parraguez y se fue porque estaba lesionado. Hay que estar atento con lo que digan en Colo Colo. No fue una buena decisión que volviera para nada", agregó el periodista.

Respecto al partido, Guarello sostuvo que: "(Pablo) Mouche estuvo regular, pero fue clave (Carlo) Villanueva, le dio otra cosa a Colo Colo, que anotó temprano el empate y luego el técnico Torrente buscó cambios, puso dos 9, puso dos jugadores por los lados y no le funcionó".

"Las otras fueron pelotas divididas. No recuerdo una atajada de (Darío) Melo, me parece que no tuvo ninguna, jugadas claras de gol, salvo la de (Maximiliano) Ceratto, ninguna más". cerró el "tenor".