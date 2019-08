Juan Carlos Sáez acusó al organismo que lo castigó por ocho años de 'mentir'

Sorpresa causó este martes por la mañana el comunicado de la Unidad de Integridad del Tenis (TIU), quienes cofirmaron un duro castigo contra el chileno Juan Carlos Sáez (1.082° ATP) por violaciones al Programa Anticorrupción de Tenis.

El nacional fue castigado con ocho años de no poder jugar tenis en competencias oficiales, además de una por multa de 12.500 dólares. En conversación con Emol, el tenista salió al paso de las acusaciones y acusó que en la entidad "mienten".

"Lo único que puedo decir que señalan ranking y yo ya casi un año que no compito porque me casé y me vine a vivir a Estados Unidos. Me retiré por lo mismo, por plata", aseveró Sáez.

Respecto a las acusaciones en su contra sobre que no facilitó su teléfono móvil para continaur con las indagaciones, Sáez comentó que: "eso es mentira. Yo el año pasado dejé un día mi teléfono con ellos en Bélgica, en Duinberger. Tengo testigos", dijo.

Al cierra, el tenista nacional apagó el fuego con bencina: "a los tipos les pica el 'orto' porque sigo teniendo ranking y ya no juego. Yo sigo haciendo mi vida, pero no como jugador profesional", cerro Sáez.