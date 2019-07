Juan Carlos Gaete desapareció una semana y protagonizó nueva indisciplina en Santa Cruz

Mientras todas las miradas están puestas en el partido entre Chile y Perú de este miércoles por las semifinales de Copa América, el fútbol chileno sigue en receso a la espera de retomar la actividad en la Primera División, la Copa Chile y la Primera B.

Precisamente en el fútbol del ascenso es que Deportes Santa Cruz se encuentra entrenando para volver a la actividad, pero en medio de la polémica. Esto porque según confesó el propio entrenador del equipo, Osvaldo "Arica" Hurtado, el ariete Juan Carlos Gaete habría cometido un nuevo acto de indisciplina.

El entrenador, en conversación con Radio Luna Santacruzana, comentó que: "no supe nada hasta el sábado en la noche que me llamó. Desde que se ausentó no había tenido comunicación con él. Me llamó, le devolví el llamado para saber qué pasaba con él. Él tiene que seguir en Santa Cruz, porque no tiene ninguna otra opción en ningún lado", sostuvo.

"Tiene que cambiar radicalmente su comportamiento. No pueden haber 26 jugadores y cuerpo técnico a los caprichos de lo que cada semana se le pueda ocurrir y eso se lo dije a la gente de Colo Colo, con quienes he estado en contacto para ir contándole los pormenores", agregó el técnico.