Josep Guardiola: 'Nunca entrenaré al Manchester United, ni al Real Madrid'

Hizo la promesa y ahora resta saber si la cumplirá. Este martes, el Manchester City de Claudio Bravo y Pep Guardiola enfrenta al Manchester United por las semifinales de la Capital One Cup en Old Trafford.

Los "ciudadanos" visitarán a su archirrival y en la previa, el entrenador catalán del City calentó los ánimos: "nunca entrenaré al United, aunque no tenga ninguna oferta de trabajo. Si no tuviera ofertas, me iría a las Maldivas a descansar. Bueno, quizá no ahí porque no tienen campos de golf", dijo.

"Después de entrenar a Manchester City, nunca me iría al clásico rival como el Manchester United, así como nunca dirigiré al Real Madrid", agregó Guardiola sobre su pasado en el FC Barcelona.

Respecto al duelo de ida por las semis de la Copa de la Liga 2019-20, Guardiola lanzó sin rodeos que: "desde que yo estoy aquí, les hemos ganado más veces de las que hemos perdido, eso es lo importante. Una vez en las semifinales, tenemos que intentar ganar y tratar de jugar bien", sostuvo.

El encuentro de ida se jugará desde las 17:00 horas en el Old Trafford Stadium, encuentro donde Claudio Bravo será titular y tu podrás escucharlo y seguirlo en vivo por ADN.cl.