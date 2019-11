José Sulantay criticó el sistema de pensiones: 'No alcanza ni para tomar tecito con un pan'

José Sulantay, histórico entrenador de la selección chilena en la sub 20 que se consolidó tercera del Mundial de la Categoría, habló sobre la situación del país.

El exentrenador de Cobreloa conversó con Redgol y aseguró que su pensión es bastante baja. "Gano una pensión de 126 mil pesos y no sé qué haría con esa plata si no trabajara y si no hubiera ahorrado”.

De hecho, confesó que círculo cercano sufre los dineros que le llegan tras haberse retirado. "Tengo amigos y amigas que reciben estas pensiones y tienen problemas en sus hogares, porque viven con tres o cuatro personas más. No alcanza ni para tomar tecito con un pan".

El técnico criticó bastante sus ingresos, y aseguró que le sirvió mucho ser precavido. "La pensión me alcanza para comprar dos balones de gas para el gimnasio. Pero nadie puede vivir con ese dinero. Yo fui previsor, pero cuando jugaba no tenía imposiciones”.