José Rojas tras fichar en Curicó Unido: 'Es doloroso no volver a la U, pero la vida continúa'

José Rojas fue presentado como nuevo refuerzo de Curicó Unido tras su paso por Huachipato, sepultando la ilusión de los hinchas de Universidad de Chile.

En diálogo con ADN Deportes, Rojas aseguró que es triste no haber podido volver a la U, pero debe seguir adelante. "Hay cosas que pasan y hay que aceptarlas. Qué se le va a hacer. Es doloroso, pero la vida continúa. Siempre está la ilusión pero hoy tienen otra política y eso se debe respetar. Uno tiene que velar por el bien común y ser respetuoso".

En tanto, sobre su estado físico señaló que se siente en un buen momento. "Siento que hasta que uno se sienta bien puede seguir jugando. Me he tratado de cuidar bastante y no tuve lesiones el año pasado. Eso me dejó seguir disfrutando de esta linda profesión".

A través de sus redes sociales, Rojas le agradeció a los hinchas de Universidad de Chile todo el apoyo y anhelo de que volviera a jugar en el cuadro azul. "Quiero agradecer de corazón la muestra de cariño y afecto que me brindó la barra de Los de Abajo, siempre han sido una parte importante de mi carrera".