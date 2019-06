José Pedro Fuenzalida: 'Esperamos que Gonzalo Jara no reciba sanción'

Chile ya entrena en Sao Paulo para preparar su duelo ante Colombia, válido por los cuartos de final de Copa América.

En conferencia de prensa, José Pedro Fuenzalida, anticipó lo que será el duelo contra los cafeteros. "Este sin duda es el partido más importante que vamos a jugar, porque tenemos un rival que viene jugando muy bien. Nosotros tenemos la ilusión y la necesidad de ganar este partido porque queremos seguir avanzando y defender el título".

La escuadra que dirige Carlos Queiroz viene de ganar sus tres partidos ante Argentina, Catar y Paraguay, sin recibir goles en contra.

El Chapa aseguró que no va a ser un partido fácil ante los colombianos. "Me parece que Colombia ha cambiado su forma de jugar en el último tiempo, es un equipo que se repliega mejor, que ataca en velocidad, los jugadores que tiene adelante tienen mucha potencia, nos pueden ceder terreno para jugar, pero en la contra pueden ser muy duro".

Entre las preocupaciones que tiene la Roja para este duelo, está el posible castigo para Gonzalo Jara por haber derribado a un hincha con máscara de pollo que ingresó en el duelo ante Uruguay. El Chapa aseguró que por reglamento correspondería castigo para el zaguero, pero esperan que Jara solo lo hizo para colaborar."Como jugadores cuando entra un hincha de esa forma con una máscara nos genera temor. La reacción de Gonzalo por reglamente no puede ser, pero nosotros comprendemos absolutamente la reacción. Esperamos que no haya sanción, porque aquí hay una falta porque entra una persona que no corresponde. Gonzalo se sintió agredido, y lo que él intenta hacer es ayudar a la gente de seguridad".

Para finalizar, el jugador de Universidad Católica, confesó que el objetivo del grupo es volver a ser campeones. "Nosotros cuando enfrentamos este torneo, los enfrentamos con esa mentalidad de poder ganar un nuevo título y defender los del 2015 y 2016. El mayor anhelo que tenemos es poder alcanzar una nueva copa y ser campeones de América".

El duelo de Chile contra Colombia será el viernes a las 19 horas en el Arena do Sao Paulo.