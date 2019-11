José Pablo Monreal explicó por qué fue el único que no se tapó el ojo

Unión La Calera y Deportes Iquique alcanzaron a jugar 66 minutos, hasta que manifestantes ingresaron al estadio Bicentenario La Florida, lo que gatilló que el partido entre cementeros y dragones celestes se suspenda.

En la previa del duelo, los jugadores salieron con un lienzo y brazalates cuyo mensaje decía: "Por un Chile más justo".

También en las fotos de los equipos los futbolistas se manifestaron. En Unión La Calera llamó la atención que solamente José Pablo Monreal no se tapara el ojo. Este gesto también lo realizaron en Deportes Concepción en señal de las vícitimas con heridas oculares.

El delantero de los cementeros explicó en sus redes sociales por qué no hizo el gesto, luego que fuera etiquetado en una foto en que él aparece con chaleco amarillo. "Simplemente estaba en el baño cuando mis compañeros se pusieron de acuerdo para hacer el gesto y la toma de la foto dura 2 segundos, no me di cuenta, le pido mil disculpas a quien se sienta ofendido".

Además, el jugador de Unión La Calera complementó que si se da en otra ocasión, él haría el gesto. "Por lo demás, no tengo problema en hacer el gesto y creánme que estoy con el pueblo en todas sus demandas sociales", sentenció.

Jajaja buena foto, pero no es para nada así, simplemente estaba en el baño cuando mis compañeros se pusieron de acuerdo para hacer el gesto y la toma de la foto dura 2 segundos, no me di cuenta, le pido mil disculpas a quien se sienta ofendido. pic.twitter.com/lqW3qwTGGs — Josepablo Monreal (@Jpmonreal9) November 22, 2019