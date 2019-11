José Maza y su visión del fútbol: 'Debemos retomar la normalidad y que retorne el torneo'

José Maza, destacado astrónomo se tomó un tiempo para analizar la realidad del fútbol chileno y lo complejo que asoma su reanudación.

En conversación con ADN Deportes, Maza aseguró que el fútbol debe retornar a la normalidad. "Yo quiero que el movimiento social llegue a un buen puerto. Pero debemos retomar la normalidad, que continué el fútbol y se pueda seguir haciendo la vida cotidiana".

Además, aprovechó de contar su última experiencia en un estadio de fútbol. "Yo fui a la final de la Libertadores a apoyar a Cobreloa ante Flamengo. Sin embargo la Unión Española me toca una fibrita. Después entré a la Universidad de Chile y también me genera algo. Si la Chile baja a segunda división, lo lamento pero a mí me gusta la universidad y no el club deportivo".

En tono de humor, Maza confesó que indica como responsable al eclipse ocurrido en Chile por todo lo sucedido. "El eclipse parece que le eclipsó el cerebro a varios, pareciera que es una consecuencia de esto. Puede ser el eclipse el culpable de esta alza social".