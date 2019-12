José María Buljubasich: 'Queremos que Edson Puch continúe con nosotros'

Universidad Católica tuvo una jornada de reuniones con sus jugadores, para definir quiénes continúan y quienes partirán.

En conferencia de prensa, el Gerente técnico, José María Buljubasich comentó la intención de los cruzados para seguir con Edson Puch y Juan Cornejo. "Edson Puch indudablemente queremos que continúe con nosotros, conversaremos con Pachuca nuevamente y veremos las posibilidades que hay. La intención es que continúe. Queremos que Juan Cornejo continúe, tenemos que hablar con León, son conversaciones que hay que tener. Con César Fuentes y Stefano Magnasco le manifestamos la intención que sigan con nosotros".

El "Tati" también se refirió a la situación de Duvier Riascos y de Sebastián Sáez, el colombiano no sigue en San Carlos, mientras que el "Sacha" aún está a la espera. "Con respecto a Duvier, le hemos agradecido el trabajo del año, pero no se la propuesto la extensión de un contrato, así que terminamos el vínculo. Con Sacha tuvimos una conversación bien franca, bien abierta, dentro de la planificación tenemos que evaluar el tema de los extranjeros, tenemos que ver en qué posición vamos a usarlos. Quedamos en volver a conversar la semana que viene en qué situaciones podemos seguir".

Otro jugador que no se sabe sobre su futuro es Jeisson Vargas, el Gerente técnico adelantó que no se cierran a que el jugador permanezca en la UC. "Con respecto a Jeisson, él no ha tenido continuidad, él es jugador de Montreal, somos dueños de un porcentaje de su pase, nuestra intención es ojalá recuperar al Jeisson que tuvimos en un momento. No le ha tocado jugar mucho este año, vamos a conversar en los próximos días para ver qué piensa Montreal, qué piensa Jeisson, la idea es que se pueda llegar un acuerdo, tal vez seguir con Jeisson, cómo se siente él. Si el Montreal cree que la mejor manera de recuperar a Jeisson es Católica, hay que ver otras opciones".

Finalmente, José María Buljubasich comentó la situación de Gustavo Quinteros, quien aún evalúa partir de la UC. "La verdad que nosotros con Gustavo tenemos un contrato vigente hasta el día de hoy, nos hemos juntado con Gustavo este tiempo, hemos planificado, hemos conversado con los jugadores y estamos planificando lo que viene. No lo llamaría ni preocupación ni temor, nos gustaría que Gustavo siguiera con nosotros, de la manera que nos hubiera gustado que Beñat siguiera con nosotros. Creemos que Gustavo hizo un gran trabajo, hay una buena armonía en lo que se hace en el día a día. Hay un buen clima de trabajo, hemos podido planificar de buena manera, con mucho respeto. Nosotros deseamos y nos gustaría que Gustavo siguiera con nosotros. Si pasara algo así, hay que empezar a trabajar, preparados mentalmente, pero ojalá que no suceda", sentenció.