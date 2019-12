José Luis Sierra: 'Al-Ittihad es como la U, un equipo muy popular y con una gran hinchada'

De vacaciones en Chile, José Luis Sierra planea su futuro. El hoy exentrenador del Al-Ittihad en Arabia Saudita debe buscar equipo para continuar su carrera como DT, esa que lo ha visto campeón del fútbol chileno con Unión Española y Colo Colo, así como con el propio cuadro árabe.

En ello, el exvolante de la Selección Chilena comentó su paso por Arabia: "estoy orgulloso de lo logrado allá. Logramos salvar al club del descenso. Además, llegamos a la final de la Copa y a octavos de la Champions de Asia", comentó en conversación con DirecTV.

De paso, Sierra le hizo un guiño a la Universidad de Chile: "el Al-Ittihad es como la U. Es un equipo muy popular, con una gran hinchada. También creo que existe desconocimiento del nivel de fútbol en Arabia. Se ignora el buen nivel que hay", agregó.

"No me cierro a ninguna posibilidad de dirigir. Puede que ir al mercado de Arabia me cierre puertas en equipos nacionales, pero estoy abierto a escuchar distintas opciones", agregó el entrenador.

Pero no fue de lo único que conversó. Sierra además contó detalles de su paso por Colo Colo y el conflicto que tuvo con Humberto Suazo en Macul: "la repercusión afecta mucho. En ocasiones, la energía se gasta mucho en situaciones que no tienen que ver con la cancha"

"(Sobre Suazo) Me afectó principalmente por la calidad futbolística de Humberto. Me dolió mucho lo que pasó. Las cosas fueron así. Me duele en lo personal", sostuvo.

Al finalizar comentó lo sucedido con el Torneo Nacional tras el estallido social: "el campeonato debió terminar. Es un desprestigio enorme que no haya finalizado en cancha. ¿Y su opinión del campeón? Católica tiene una idea de club y le ha dado muy buenos resultados", cerró.