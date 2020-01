José Luis Cabión explicó su beso al árbitro: 'Estábamos tan cerca'

El mediocampista de Melipilla, José Luis Cabión, sorprendió a todos durante este jueves tras besar al árbitro Héctor Jona en la mejilla durante el cotejo ante Copiapó en el Estadio Nacional.

La situación no pasó para nadie desapercibida, considerando que el encuentro fue transmitido por televisión, aunque de igual forma el juez ni se imputó y le respondió de muy buena manera, con una palmadita en el estómago.

Al relatar lo sucedido con Las Últimas Noticias, Cabión sostuvo que "Jona sabe manejar los partidos. Lo conozco de antes. Arbitraba en la B y ahora subió a Primera. Yo me llevo bien casi con todos los árbitros. Jona es buena onda. Siempre me dice: 'José, cálmate, José aquí, José allá'".

Consultado sobre si estaba enojado porque no le había considerado un reclamo, el volante indicó: "No, no lo estaba. Si él sabe manejar los partidos. Fue espontáneo. Estábamos tan cerca. No sé a cuánto estábamos, creo que a centímetros, ni siquiera un metro. Igual yo he visto a jugadores que abrazan al árbitro, pero todo en buena onda. Después no me dijo nada, nada, nada".

Finalmente, se refirió a si patentaría esta práctica en el futuro, de seguir dándole besos a rivales y árbitros. "jajajá, no, nooo, no, nooo. El beso me nació en el momento nomás. Lo tuve tan cerca que lo besé".