José Domingo Salcedo: 'Voy a ser el técnico de Colo Colo, lo tengo segurísimo'

Mingo, el jugador de 36 años, recibió su título de director técnico y aseguró que al terminar su carrera como jugador de fútbol, quiere iniciar la de DT.

Recordemos que Salcedo jugó con la camiseta del Cacique en 2008 hasta el 2011; en la actualidad, viste los colores del Sportivo San Lorenzo de la primera división de Paraguay.

En una entrevista con DaleAlbo, el jugador indicó que "recibí el título de director técnico. La verdad me gusta mucho, me apasiona, ver el fútbol, siempre fui de conversar. Dentro de la cancha grito mucho, hablo".

"Una de mis rutas es Chile. Empezar acá en Paraguay, luego, continuar en Chile y después otros países. Me gustaría, creo que de aquí a unos años voy a ser técnico de Colo Colo, eso lo tengo segurísimo. Tengo visualizado lo que quiero, Colo Colo es una parada y un desafío importante. Sé que en algún momento voy a ocupar la banca", señaló.

Además, se refirió a un episodio que vivió con Marcelo Barticciotto en el año 2008: "Más que presión, para un entrenador dirigir Colo Colo es un orgullo. Capaz que será estresante por lo que mueve. Me acuerdo de las palabras que me dijo Marcelo Barticciotto una vez: ‘si uno pasa por Colo Colo y no es campeón, a uno no le fue bien, porque tiene toda la infraestructura y todo para contratar jugadores buenos, por ende, siempre tiene que pelear arriba’. Esas fueron sus palabras y se me quedó grabado. Me acuerdo de eso y si uno llega a Colo Colo tiene muchas cosas más, no es fácil, pero tiene herramientas para salir campeón y pelear algo importante", concluyó.