José Bizama y su nominación a la Selección Chilena: 'Uno se juega una carta muy importante'

Reinaldo Rueda entregó la nómina para los amistosos de la Selección Chilena que enfrentarán a Argentina (5 de septiembre) y Honduras (10 de septiembre).

Uno de los futbolistas elegidos por el entrenador colombiano, José Bizama conversó en exclusiva con Los Tenores. El ex Huachipato no pudo ocultar su alegría por ser nuevamente citado para vestir la camiseta de la Roja. "Obviamente, uno siempre quiere poder ir a la selección, contento por esta nominación. Uno siempre tiene la intención de poder jugar algunos minutos. Uno se juega una carta muy importante, las oportunidades son pocas, así que uno debe aprovecharlas. Si me tocase jugar o no, hay que aprovechar este momento, tratar de hacerlo lo mejor posible, porque las oportunidades se dan pocas veces".

El lateral derecho que actualmente juega en Houston Dynamo en la MLS, aseguró que Reinaldo Rueda lo conoce bastante bien. "La verdad es que el profe y el cuerpo técnico me conoce bien, fue partícipe de tres microciclos, después me gané la nominación a una gira contra Rumania, Polonia, Serbia. El cuerpo técnico me conoce bastante, no he tenido mucho contacto con ellos en este último tiempo, pero tener regularidad en Huachipato y haber dado este paso en la MLS me abrió esa puerta para volver a ser nominado".

Además, José Bizama analizó el rendimiento de los chilenos que juegan en Estados Unidos y que también fueron considerados por el DT de la Roja para los amistosos ante Argentina y Honduras. "A Diego Rubio nos tocó enfrentarlo hace un par de fechas, donde terminamos empatados a dos, Diego hizo los dos goles de su equipo, lo vi bastante bien, con bastante confianza y creo que llega en un buen momento esta nominación para él. A Felipe Gutiérrez igual, este fin de semana nos toca enfrentarnos. Acá en la liga está muy bien catalogado, ha tenido un rendmiento sobresaliente y es un buen momento para él", sentenció.